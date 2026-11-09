Δείτε όλα όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, ΑΕΚ – Λεβαδειακός , για τη 10η αγωνιστική της Super League, μέσα από την «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα.

Η ΑΕΚ διεύρυνε το σερί της στο πρωτάθλημα, στην Allwyn Arena, καθώς νίκησε (2-1) και τον Λεβαδειακό.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 26’, με γκολ του Κόμπαν, όμως στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να φτάσει γρήγορα στην ανατροπή χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 51' και την κεφαλιά του Μπάρναμπας Βάργκα στο 55', μετά από εξαιρετική σέντρα του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριος Ηλιόπουλος και οι αρχηγοί των δύο ομάδων Πέτρος Μανταλος και Παναγιώτης Λιάγκας απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του οπαδού της ΑΕΚ, Μάριου Ρουμπή, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από ένα χρόνο.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης…