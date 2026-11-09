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AEK: Η «Ένωση» ισοφάρισε επίδοση 24 ετών στη Super League

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με πέντε διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2001/02, ισοφαρίζοντας την επίδοση της ομάδας του Φερνάντο Σάντος.

Βαγγέλης Πάτας

AEK: Η «Ένωση» ισοφάρισε επίδοση 24 ετών στη Super League
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Η ΑΕΚ συνεχίζει να αξιοποιεί στο έπακρο την έδρα της, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να πετυχαίνει μια επίδοση που είχε να καταγράψει εδώ και 24 χρόνια.

Με τη νίκη 2-1 απέναντι στον Λεβαδειακό, η «Ένωση» έφτασε τις πέντε νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ξεκινά με το απόλυτο στην έδρα της από τη σεζόν 2001/02, όταν είχε πετύχει αντίστοιχα το «5 στα 5» υπό τις οδηγίες του Φερνάντο Σάντος.

Μάλιστα, η ομάδα του Νίκολιτς ισοφάρισε την επίδοση εκείνης της ΑΕΚ, έχοντας μέχρι στιγμής εξαιρετικό απολογισμό και στο σκοράρισμα. Συγκεκριμένα, μετράει 19 γκολ υπέρ και μόλις ένα κατά στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα της.

Οι πέντε εντός έδρας νίκες της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν:

  • ΑΕΚ – Ηρακλής 4-0
  • ΑΕΚ – Άρης 5-0
  • ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0
  • ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0
  • ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1

Οι πέντε εντός έδρας νίκες της ΑΕΚ τη σεζόν 2001/02:

  • ΑΕΚ – Αιγάλεω 4-0
  • ΑΕΚ – Ξάνθη 2-0
  • ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-0
  • ΑΕΚ – Ακράτητος 3-0
  • ΑΕΚ – Άρης 4-2
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