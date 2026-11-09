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Εθνική Ελλάδας: Το θερμό καλωσόρισμα του Ρότα στον Κουτσούπια - «Ο,τι θέλεις εδώ σε μένα»

Ο Λάζαρος Ρότα καλωσόρισε τον Ηλία Κουτσούπια στην Εθνική 

Εθνική Ελλάδας: Το θερμό καλωσόρισμα του Ρότα στον Κουτσούπια - «Ο,τι θέλεις εδώ σε μένα»
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Ο Ηλίας Κουτσούπιας βρίσκεται για πρώτη φορά στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας, καθώς οι εμφανίσεις του 25χρονου μέσου με τη φανέλα της Άντερλεχτ, κέρδισαν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με αποτέλεσμα να τον συμπεριλάβει στην αποστολή για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

Ο Λάζαρος Ρότα επεφύλασσε ζεστό καλωσόρισμα στον Ηλία Κουτσούπια στην πρώτη σου συγκέντρωση με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

«Τι κάνεις; Καλά είσαι; Καλή αρχή. Ό,τι θέλεις, εδώ, σε μένα», είπε ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ στον μέσο της Άντερλεχτ, σε ένα στιγμιότυπο που ανήρτησε στα social media η «γαλανόλευκη».

https://www.instagram.com/p/DfhIraNo_3m/
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