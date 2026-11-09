Εθνική Ελπίδων: Η ΕΠΟ δίνει δωρεάν εισιτήρια για τoν τελικό με Ισλανδία για τα playoffs του Euro Κ21

Σημαντική προσπάθεια να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων να βρεθεί στα playoffs του Euro Κ21 κάνει η ΕΠΟ, η οποία δίνει δωρεάν εισιτήρια για τη σπουδαία αναμέτρηση στη Λεωφόρο απέναντι στην Ισλανδία.

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ξεκινά η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων, με την ΕΠΟ να διαθέτει τα εισιτήρια δίχως οικονομικό αντίτιμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Η Εθνική Ελπίδων πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην προκριματική διαδικασία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον όμιλό της με απολογισμό 9 νικών σε 10 αγώνες. Πλέον, βρίσκεται δύο αγώνες μακριά από ένα σπουδαίο επίτευγμα και την επιστροφή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων.

Εξασφαλίζοντας τη θέση στο γήπεδο, γίνεστε «ένα» με την Εθνική Ελπίδων στην προσπάθειά της για την πρόκριση στα τελικά!

Χρήσιμες διευκρινίσεις

Η είσοδος στο γήπεδο είναι δωρεάν, ωστόσο είναι απαραίτητη η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της Ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου. Η έκδοση του εισιτηρίου πραγματοποιείται χωρίς οικονομικό αντίτιμο, με απλή καταχώριση των προσωπικών στοιχείων του φιλάθλου στην πλατφόρμα της Ticketmaster. Για την είσοδο στο γήπεδο δεν απαιτείται η χρήση του Gov.gr Wallet.