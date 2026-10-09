Εθνική Ελπίδων: Στη Λεωφόρο η αναμέτρηση με Ισλανδία για τα playoffs του Euro Κ21

Η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία στις κρίσιμες δύο αναμετρήσεις για τα playoffs του Euro Κ21.

Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Ελλάδα και όπως έγινε γνωστό θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο, κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών όταν η UEFA ανακοινώσει το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs.

Oι δύο αναμετρήσεις θα γίνουν ανάμεσα στις 11 και στις 17 Νοεμβρίου στο επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων.

Η τελική φάση του U21 Euro 2027 θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Σερβία από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Αναλυτικά τα τέσσερα ζευγάρια:

Δανία – ΟλλανδίαΙσλανδία – ΕλλάδαΦινλανδία – ΙρλανδίαΤουρκία – Τσεχία