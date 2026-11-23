ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: Βαγγέλης Πάτας

Το Stadio Giuseppe Sinigaglia αποτελεί το ποδοσφαιρικό «σπίτι» της Κόμο από το 1927. Ένα γήπεδο που έχει συνδεθεί με τις σημαντικότερες στιγμές της ομάδας, έχει περάσει από διαφορετικές εποχές και αναμορφώσεις, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Άλλωστε, δεν συναντά κανείς συχνά ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο με τέτοια θέα και τόσο στενή σχέση με το φυσικό περιβάλλον μιας πόλης.

Η ιστορία του, όμως, γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν αναζητήσει κανείς την προέλευση του ονόματός του. Γιατί ο Τζιουζέπε Σινιγκάλια δεν ήταν ποδοσφαιριστής. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους κωπηλάτες της Ιταλίας στις αρχές του 20ού αιώνα, με καταγωγή από την ίδια την Κόμο.

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Ο κωπηλάτης που έγινε σύμβολο

Ο Τζιουζέπε Σινιγκάλια γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1884 στο Κόμο κι από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με την κωπηλασία, εκπροσωπώντας τον σύλλογο Canottieri Lario. Το ταλέντο του τον οδήγησε στην κορυφή του αθλήματος, κατακτώντας σημαντικούς ιταλικούς και ευρωπαϊκούς τίτλους.

Η μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του ήρθε το 1914, όταν κατέκτησε το Diamond Challenge Sculls στη φημισμένη Henley Royal Regatta της Αγγλίας. Έγινε, μάλιστα, ο πρώτος Ιταλός που πέτυχε κάτι τέτοιο, σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της παγκόσμιας κωπηλασίας.

Η αθλητική του διαδρομή, ωστόσο, διακόπηκε από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Με την έναρξη της σύγκρουσης, ο Σινιγκάλια κατατάχθηκε εθελοντικά στον ιταλικό στρατό, αφήνοντας πίσω του τις αθλητικές επιτυχίες. Τον Αύγουστο του 1916 τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια των μαχών στο Monte San Michele, στο ιταλικό μέτωπο του Ισόντσο. Πέθανε στις 10 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Για τη γενναιότητά του τιμήθηκε μετά θάνατον με το Αργυρό Μετάλλιο Στρατιωτικής Ανδρείας. Η γενέτειρά του θέλησε να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του, δίνοντας το όνομά του στο σημαντικότερο αθλητικό της στάδιο.

Από το 1927 μέχρι τη νέα ευρωπαϊκή εποχή

Το γήπεδο εγκαινιάστηκε στις 30 Ιουλίου 1927, έπειτα από εργασίες που είχαν ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 1926, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Τζοβάνι Γκρέπι. Αρχικά είχε πολυαθλητικό χαρακτήρα, με στίβο και ποδηλατοδρόμιο, ενώ σταδιακά μετατράπηκε στη σύγχρονη ποδοσφαιρική έδρα που γνωρίζουμε σήμερα.

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το «Σινιγκάλια» εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του Κόμο. Οι παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του, οι αλλαγές στις εξέδρες και οι εργασίες αναβάθμισης έχουν στόχο να το προσαρμόσουν στις σύγχρονες απαιτήσεις, χωρίς να χαθεί η ιδιαίτερη σχέση του με την πόλη.

Η νέα ευρωπαϊκή εποχή της Κόμο φέρνει και μια ξεχωριστή πρόκληση για το ιστορικό γήπεδο, καθώς έχει εξασφαλίσει την έγκριση για τη φιλοξενία των εντός έδρας αγώνων της στο Champions League της σεζόν 2026/27.

Η μάχη για να μείνει το Champions League στο σπίτι του

Η παρουσία της Κόμο στο Champions League, πάντως, δεν ήταν εξαρχής δεδομένο ότι θα συνοδευόταν από τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο ιστορικό της «σπίτι». Το «Σινιγκάλια» δεν πληρούσε αρχικά όλες τις προδιαγραφές της UEFA κι είχε εξεταστεί ακόμη κι η λύση του Mapei Stadium της Σασουόλο, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά.

Η διοίκηση, ωστόσο, ήθελε να κρατήσει την ομάδα στην έδρα της και προχώρησε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εργασιών. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η κατασκευή νέας εξέδρας, η διεύρυνση του αγωνιστικού χώρου κατά 2,5 μέτρα, αλλά και παρεμβάσεις στις υποδομές ασφαλείας, στους χώρους των media και στις λειτουργικές εγκαταστάσεις. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις ιταλικές αρχές και τη FIGC, το «Σινιγκάλια» πήρε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 το επίσημο πράσινο φως για να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της Κόμο στο Champions League της σεζόν 2026/27.

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Και κάπως έτσι, το όνομα ενός ανθρώπου που διέπρεψε στην κωπηλασία κι έπεσε στο πεδίο της μάχης συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από το ποδόσφαιρο. Το Τζιουζέπε Σινιγκάλια δεν είναι απλώς η έδρα της Κόμο, αλλά είναι ένα γήπεδο με ιστορία, μνήμη και μια ταυτότητα που ξεπερνά τα όρια των τεσσάρων γραμμών.