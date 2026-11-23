Η Βιλερμπάν γνωστοποίησε την αποχώρηση του Μάιλς Κέιλ, επισημαίνοντας πως η απόφαση ελήφθη με κοινή συναίνεση, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη.

Παράλληλα, η γαλλική ομάδα ευχαρίστησε τον Αμερικανό άσο για την παρουσία, την αφοσίωση και την προσφορά του στον σύλλογο κατά τη διάρκεια της θητείας του, αποχαιρετώντας τον με θετικά λόγια.