Την ένατη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην Elite League πανηγύρισε ο Πανιώνιος, καθώς η ομάδα της Νέας Σμύρνης με καταιγιστική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης επικράτησε με 82-63 του Ψυχικού στο κλειστό της Γλυφάδας.

O «Ιστορικός» του Νίκου Καραγιάννη δυσκολεύτηκε αρκετά για περίπου ένα ημίχρονο κόντρα στο «σκληροτράχηλο» και φορμαρισμένο σύνολο του Γιώργου Ρεμεντέλα, ωστόσο με ένα επιμέρους 50-32 στην επανάληψη έφτασε άνετα στο ροζ φύλλο αγώνα και συνέχισε ακάθεκτος την πρωταγωνιστική του πορεία στο φετινό πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ από πλευράς «κυανέρυθρων» ήταν ο Μέισον Γουόλτερς με 25 πόντους (8/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/9 βολές), ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ιωσήφ Κολοβέρος με 12 πόντους 4 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Στον αντίποδα, κορυφαίος για το Ψυχικό ήταν ο Οικονομόπουλος με 14 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Ματαλιωτάκης χωρίς να αποτρέψουν την τέταρτη ήττα της ομάδας τους.

Οι διαιτητές: Ζακεστίδης-Καραπαπάς-Αλεξόπουλος Χ.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 32-31, 57-50, 82-63.

Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 10 (1), Κολοβέτσιος 12, Καρράς, Πιλάβιος 2, Γερομιχαλός 4, Χριστοφίδης 9 (3), Καμαριανός 8, Δενδρινός 7 (1), Μπάρλος 2, Σταυρακοϋκας, Σασλόγλου 3 (1), Ουόλτερς 25 (1)

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 7, Παπαγιάννης, Τσώνης, Παπανικολάου, Τσακίρης, Οικονομόπουλος 14 (1), Χατζής 4, Μπουντούρης 3 (1), Γιουότ 14 (1), Ουανγκ, Ματαλιωτάκης 12 (2)