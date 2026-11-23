Ο Τσους Ματέο καλείται να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία ενόψει των δύο αγώνων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιακούμπα Σίμα, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Μέχρι στιγμής, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επιπλέον κλήση για την αντικατάστασή του.