ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΑΣ

Ο Λόβρο Μάγερ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Κόμο, εκφράζοντας την πίστη του ίδιου και των συμπαικτών του στην επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος.

Οι δηλώσεις του Μάγερ:

Τι πρέπει να αλλάξουν κι αν χρωστούν στους εαυτούς τους μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά:

«Σε ότι αφορά τη Σαχτάρ μετά την ισοφάριση δεν επανήλθαμε, αυτό αποδεικνύει τη δυσκολία, όπως είπε ο προπονητής δεν ήρθαμε ως τουρίστες, γιατί όχι να κερδίσουμε, με τη Ρεάλ αξίζαμε έστω τον έναν βαθμό, έχουμε πολλά να αποκομίσουμε απο το αυριανό ματς».

Για την αγαπημένη του θέση στον αγωνιστικό χώρο:

«Δεν αποφασίζω εγώ που θα παίξω, θα παίξω όπου χρειάζεται για να κερδίσουμε, θα ανταποκριθώ όπου παίξω, μου ταιριάζει δεξιά, μπορώ κι αριστερά αλλά και στο «6». Αυριο θα μας λειψει ο Κοϊτά που κανει σπουδαια σεζον, αλλα οσοι ειμαστε εδω θα παιξουμε για αποτελεσμα, εχω παιξει κυριως στα δεξια φετος οποτε με βολευει στα δεξια».

Για τον Μπατούρινα, συμπαίκτη του στην Κροατία:

«Ένας πολύ καλός παίκτης, εξαιρετικό παιδί, παίξαμε μαζί στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, χαίρομαι για την πορεία του, ειδικά η τελευταία χρονιά ειναι εξαιρετική, ελπίζω να συνεχίσει να παίζει έτσι, έχει τη νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης».