Με δύο απουσίες θα παραταχθεί η Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της αυριανής (24/11, 21:30) για την 14η αγωνιστικής της Euroleague καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή της του Νέιτ Ρίβερς αλλά και τον Χάσιελ Ριβέρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τσάβι Άλμπερτ:

«Νέιτ Ρίβερς και Χασιέλ Ριβέρο είναι εκτός. Ο Νίκολα Μιρότιτς έχει αρχίσει να παίζει, αλλά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως ακόμα, και θα του ζητήσουμε να καταβάλει την ίδια προσπάθεια σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Τσάβι Άλμπερτ.