Ο Παναθηναϊκός θα έχει τη συμπαράσταση των φιλάθλων του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο (29/11, 17:00) στο Περιστέρι, καθώς εξασφάλισε εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών του ενόψει της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, η «πράσινη» ΠΑΕ ζήτησε και εξασφάλισε συνολικά 550 εισιτήρια, τα οποία αντιστοιχούν στη θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο του Περιστερίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δίνει τη δυνατότητα στους φίλους του «τριφυλλιού» να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας και να τη στηρίξουν σε ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα συγκεκριμένα εισιτήρια δεν θα διατεθούν ελεύθερα στο σύνολο των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, καθώς η διάθεσή τους θα γίνει αποκλειστικά προς τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου.