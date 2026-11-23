Τη συμπαράστασή της στον Σαντίνο Αντίνο εξέφρασε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στέλνοντας τις ευχές της στον Αργεντινό ποδοσφαιριστή μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Ο 21χρονος εξτρέμ στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν την ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού, γεγονός που τον θέτει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά της, η μπασκετική ομάδα του συλλόγου έσπευσε να του στείλει μήνυμα στήριξης, δείχνοντας πως βρίσκεται στο πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

«Κουράγιο Σάντι. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός από ποτέ!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο μήνυμά της προς τον Αργεντινό άσο.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός