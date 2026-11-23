Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ με 2-0 το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ, επισκιάστηκε από τον σοβαρότατο τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος στραβοπάτησε σε διεκδίκηση της μπάλας και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ χρειάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο.

Οι αρχικοί φόβοι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για σοβαρή ζημιά στο γόνατο του Αργεντινού επιβεβαιώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 23/11 καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεών του έδειξαν πως υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ως εκ τούτου ο Αντίνο θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, με την επιστροφή του να υπολογίζεται πλέον από τη σεζόν 2027/28.

Δείτε τη φάση του σοβαρού τραυματισμού του Αντίνο: