Με 14 παίκτες αλλά χωρίς τον Κώστα Σλούκα αναχωρεί η αποστολή του Παναθηναϊκού με προορισμό την Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια για τη Euroleague.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να μην αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια για λόγους συντήρησης και ξεκούρασης, καθώς δεν θέλουν να τον πιέσουν περαιτέρω.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) και αμέσως μετά, η αποστολή της ομάδας ξεκίνησε το ταξίδι της για την Ισπανία.

Για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ταξιδεύει με 14 παίκτες, εκ των οποίων οι 10 είναι ξένοι, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Δημήτρης Μωραϊτής και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, είναι οι Έλληνες που ακολούθησαν την αποστολή.