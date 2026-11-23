Με ιδιαίτερη ανυπομονησία φαίνεται πως περιμένει την επιστροφή του Μπράνκου Μπάντιο στην Ισπανία η Βαλένθια, ενόψει της σημαντικής και δύσκολης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τρίτης (24/11, 21:30).

Ο Μπάντιο αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Βαλένθια έπειτα από δύο χρόνια στον ισπανικό σύλλογο, προκειμένου να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι Ισπανοί δεν ξέχασαν το επιτυχημένο πέρασμά του, αφού του επιφύλασσαν ένα θερμό μήνυμα στα social media.

«Αύριο επιστρέφει ο Πάπι!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βαλένθια, προσθέτοντας: «Στον αυριανό εντός έδρας αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, θα έχουμε ακόμη μία σπουδαία επιστροφή, αυτή του Μπράνκου "Πάπι" Μπαντιό, ο οποίος επιστρέφει σε αυτό που αποτέλεσε το σπίτι του τις τελευταίες δύο σεζόν. Καλώς ήρθες, Πάπι!»