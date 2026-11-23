Άτυχος στάθηκε ο Λιόν Μπέιλι, καθώς ο τραυματισμός που αποκόμισε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή αποδείχθηκε πιο σοβαρός, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι το τέλος του 2026.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», στη νίκη με 6-2 απέναντι στους Θεσσαλονικείς. Ξεκίνησε στο βασικό σχήμα και σε 82 λεπτά συμμετοχής ξεχώρισε, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ, επίδοση που τον ανέδειξε MVP της αναμέτρησης.

Ωστόσο, η βραδιά δεν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τον 29χρονο ποδοσφαιριστή. Αμέσως μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός για το υπόλοιπο του 2026. Ο Μπέιλι θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας, με στόχο να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με την έλευση του 2027.