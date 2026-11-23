Στη διάθεση του κοινού του Παναθηναϊκού τέθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση απέναντι στον Άρη για την Superleague (6/12, 17:30, 13η αγωνιστική Super League).

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Τα φθηνότερα εισιτήρια ξεκινούν από την τιμή των 20 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός – Άρης (6/12, 17:30, 13η αγωνιστική Super League).

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

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Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, διατίθενται εισιτήρια με έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5 € υπέρ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού).

Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή της Κάρτας Αναπηρίας (Κλιμάκιο ΙΙ και άνω) ή του πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω στο info@paotickets.gr.

Για οποιοδήποτε ζήτημα προσβασιμότητας ή για την παροχή σχετικής υποστήριξης, οι φίλαθλοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση accessibility@pao.gr.

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο info@paotickets.gr.