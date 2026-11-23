Ο Κέντρικ Ναν αναφέρθηκε στις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην προπονητική προσέγγιση του Εργκίν Αταμάν και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μιλώντας παράλληλα για τη συνεργασία του με τον Σέρβο τεχνικό στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται στην τέταρτη σεζόν του με την πράσινη φανέλα, έχοντας για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή του πορεία την εμπειρία μιας αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέλαβε τη θέση του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Ναν να καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Σε συνέντευξή του στο BasketNews, ο 31χρονος περιφερειακός τοποθετήθηκε τόσο για τη συνεργασία του με τον έμπειρο Σέρβο προπονητή όσο και για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι δύο τεχνικοί.

Μάλιστα, όταν δέχθηκε την ερώτηση για το κατά πόσο ο Ομπράντοβιτς έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο ήπιος με την πάροδο των χρόνων, απάντησε:

«Είναι αστείο αυτό. Ξέρετε τι είδους προπονητής είναι και όλοι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Βλέπετε ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο. Προσπαθούμε να βρούμε τα δυνατά σημεία του καθενός και πιστεύω ότι θα είμαστε καλά».

Η διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία Αταμάν και Ομπράντοβιτς

Ο Ναν στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το παιχνίδι οι δύο προπονητές, επισημαίνοντας τις διαφορές στη φιλοσοφία τους. Όπως εξήγησε, ο Αταμάν δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους γκαρντ και στις συνεργασίες μέσω του pick and roll, ενώ ο Ομπράντοβιτς προτιμά ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο παιχνιδιού.

«Είναι προφανές. Μπορείς να δεις το στυλ παιχνιδιού που έχουν αυτοί οι δύο προπονητές. Ο Αταμάν βασίζεται περισσότερο στους γκαρντ, στο pick and roll και στους χώρους στο παρκέ. Από την άλλη, ο Ομπράντοβιτς έχει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Έχουμε μια ομάδα χτισμένη γι' αυτό και πιστεύω ότι όλα θα πάνε μια χαρά».

Παράλληλα, ο Αμερικανός άσος υπογράμμισε πως η δική του αγωνιστική νοοτροπία δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, καθώς προσεγγίζει κάθε αναμέτρηση με τον ίδιο τρόπο.

«Μπαίνω σε κάθε παιχνίδι με την ίδια νοοτροπία. Κάθε φορά που δένω τα κορδόνια μου, έχω την ίδια προσέγγιση. Η ρουτίνα μου παραμένει ίδια. Το θέμα είναι η χημεία και οι πεντάδες, ώστε να βοηθήσουμε όλους τους παίκτες να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία. Πιστεύω ότι θα έχει πλάκα».

Οι επιδόσεις του Κέντρικ Ναν στη EuroLeague

Σε ατομικό επίπεδο, ο Κέντρικ Ναν πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στη EuroLeague, παρά το γεγονός ότι ο τραυματισμός του δεν του επέτρεψε να βρίσκεται στο παρκέ από την έναρξή της.

Ο Αμερικανός γκαρντ μετράει κατά μέσο όρο 19,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ, συγκεντρώνοντας παράλληλα 19 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Αξιοσημείωτο είναι, μάλιστα, πως με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο καταγράφει τα καλύτερα ποσοστά της ευρωπαϊκής του καριέρας στα δίποντα, με 63,5%, αλλά και στην αξιολόγηση, με PIR 19. Όλα αυτά, ενώ ο χρόνος συμμετοχής του περιορίζεται στα 24 λεπτά ανά αγώνα, επίδοση που αποτελεί τη χαμηλότερη από τότε που ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία.