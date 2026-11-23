Ο Τάσος Χατζηγιοβάννης ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στη χθεσινή αναμέτρηση, μιας και επέστρεψε σε ένα γνώριμο περιβάλλον και μάλιστα βραβεύτηκε από την ομάδα για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Και ο ίδιος ο παίκτης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, μιλώντας με λόγια ψυχής.

«Σκεφτόμουν όλη την εβδομάδα αυτό το παιχνίδι, δεν ήξερα πως να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Κοίταξα τον κόσμο όταν μπήκα στο γήπεδο, ένιωσα ότι πέρασαν από μπροστά μου τα 10 χρόνια που πέρασα στον Παναθηναϊκό, το λέω και ανατριχιάζω» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είναι πολύ όμορφο που μου έδωσαν την πλακέτα και εύχομαι τα καλύτερα στον Παναθηναϊκό, είναι ένα σχολείο για εμένα. Με βάση το ρόστερ του, τον προπονητή του και την εξαιρετική δουλειά που γίνεται, θεωρώ ότι είναι φαβορί για τον τίτλο φέτος».