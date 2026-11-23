Μεγάλος πρωταγωνιστής στην ευρεία επικράτηση του ΠΑΟΚ 4-0 απέναντι στην Κηφισιά ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς σημείωσε τα τρία από τα τέσσερα τέρματα της ομάδας του, πραγματοποιώντας μια ξεχωριστή εμφάνιση.

Για τον αρχηγό του Δικεφάλου, μάλιστα, το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς πέτυχε το πρώτο χατ τρικ της επαγγελματικής του καριέρας. Παράλληλα, γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την ανανέωση της συνεργασίας του με τους «ασπρόμαυρους», η οποία θα έχει διάρκεια έως το 2031.

Η εμφάνιση του «Ζίλε», ωστόσο, συνοδεύτηκε και από ένα σημαντικό ιστορικό επίτευγμα. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έγινε ο πρώτος ξένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΠΑΟΚ που πετυχαίνει χατ τρικ σε αναμέτρηση του πρωταθλήματος έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο τελευταίος ξένος παίκτης του Δικεφάλου που είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο ήταν ο Μάρτσιν Μιέτσιελ. Στις 26 Αυγούστου 2006, ο Πολωνός είχε βρει τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ στη νίκη με 3-1 απέναντι στον Ηρακλή.

Έτσι, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έβαλε το όνομά του σε μια ξεχωριστή λίστα της ιστορίας του ΠΑΟΚ, συνδυάζοντας την εντυπωσιακή του εμφάνιση με ένα επίτευγμα που είχε να σημειωθεί από το 2006.