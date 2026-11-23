Σε μία αναμέτρηση που τα είχε όλα, Αταλάντα και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες με το εντυπωσιακό 4-4 στο Στάντιο Ατλέτι Ατσούρι ντ' Ιτάλια, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Serie A. Οι δύο ομάδες πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, με τους γηπεδούχους να επιστρέφουν τρεις φορές από διαφορά δύο τερμάτων και να αποσπούν τον βαθμό της ισοπαλίας με γκολ στις καθυστερήσεις.

Η Ίντερ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να προηγηθεί στο 16ο λεπτό. Ο Μπαρέλα βρήκε εξαιρετικά τον Εσπόζιτο, με τον νεαρό επιθετικό να εκτελεί και να γράφει το 0-1. Στο 33', ο ίδιος παίκτης χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά με δυνατή κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ντιμάρκο, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-2.

Η αντίδραση της Αταλάντα ήταν άμεση. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 35', ο Έλμας βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και μείωσε σε 1-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εσπόζιτο ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ. Στο 52ο λεπτό, αξιοποίησε την εξαιρετική κάθετη πάσα του Τουράμ και νίκησε τον Σπορτιέλο για το 1-3. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, συνέχισαν να πιέζουν και στο 72' πλησίασαν ξανά στο σκορ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζαλέφσκι, ο Ντε Κετελάρε πήρε την κεφαλιά και έκανε το 2-3.

Η Ίντερ έμοιαζε να βάζει τέλος στις ελπίδες της Αταλάντα στο 75'. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Τζαπακόστα και ο Σούτσιτς ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το 2-4. Η συνέχεια, όμως, επιφύλασσε ακόμη μεγαλύτερες συγκινήσεις. Στο 80', ο Ντε Κετελάρε με δυνατό σουτ και αφού η μπάλα βρήκε σε αμυντικό, μείωσε σε 3-4, βάζοντας ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι.

Η Αταλάντα δεν σταμάτησε να αναζητά την ισοφάριση και τελικά την πέτυχε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κεσί με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 4-4, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή επιστροφή και στερώντας από την Ίντερ δύο πολύτιμους βαθμούς.