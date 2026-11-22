Ποτέ ο δρόμος προς την κορυφή δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ειδικά αν είσαι ο Παναθηναϊκός θα σου βάλουν πολλά αγκάθια και θα πρέπει να επιβιώσεις, για να φθάσεις στην κορυφή. Αυτό συμβαίνει και φέτος στον Παναθηναϊκό. Πρώτα ο Ιγκασόν , μετά ο Παντελίδης, πριν ένα μήνα ο Ουναί και τώρα ο Αντίνο. Ολοι σοβαροί τραυματισμοί. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα είχε λυγίσει. Ο Παναθηναϊκός όχι. Διότι η δίψα για το πρωτάθλημα από όλους τους φέρνουν ενωμένους να ξεπερνάνε τις αναποδιές.

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός δέχθηκε νωρίς το σοκ του τραυματισμού του Αντίνο. Ολοι πάγωσαν. Η ομάδα μάζεψε τα κομμάτια της και στο δεύτερο ημίχρονο ισοπέδωσε τον ΟΦΗ.

Του έβαλε δύο αντί για πέντε γκολ, αφού πρώτα στο πρώτο ημίχρονο ο Πένια απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Φούντας και έκανε ο Φαν Ντρογκελεν, στο μοναδικό του λάθος στο παιχνίδι, Ο Παναθηναϊκός λύσσαξε στο πρέσινγκ τον ΟΦΗ και έχασε πολλές ευκαιρίες εκτός από τα δύο γκολ. Είχε δύο μεγάλες φάσεις ο Ντέσερς και άλλη μία ο Τεττέι, για να γράψει πέντε το κοντέρ. Και όλα αυτά κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Σούπερ Λίγκα. Ο Νίστρουπ έδεσε κόμπο τον Κόντη και ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερο παίκτη του τον Γιάγκουσιτς, που ήρθε από τον πάγκο και έκανε όργια. Στο πρώτο γκολ, αυτός έχει κερδίσει το κόρνερ μετά από δικό του σουτ που απέκρουσε ο Λίλο. Στο δεύτερο γκολ έχει πάρει την μπάλα από τον Τεττέι και με μία ζωγραφιά έκανε το 2-0.

Ο Νους ήρθε στο ΟΑΚΑ, για να προκαλέσει και να παίξει καράτε και γλίτωσε δύο κίτρινες κάρτες σε σκληρά μαρκαρίσματα πάνω στον Ντε Φράι, ενώ πήρε κίτρινη για διαμαρτυρία. Τελικά ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, για τη νέα του ομάδα, αφού τον κατάπιαν ο Ντε Φράι και ο Φαν Ντρόγκελεν. Ειδικά ο πρώτος μαζί με τον Γιάγκουσιτς και τον Κάνγκουα ήταν οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας.

Ο κόσμος έφυγε χαρούμενος από αυτό, που είδε για άλλη μία φορά. Και σοκαρισμένος και στενοχωρημένος από τον τραυματισμό του Αντίνο , για αυτό και φώναξε στο τέλος το όνομά του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει πρώτος και καλύτερος και αφήνει τους αντίπαλους να σκούζουν και να κάνουν προπαγάνδα, διότι δεν αντέχουν να τον βλέπουν πρώτο.