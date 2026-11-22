Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ είναι ασταμάτητος κόντρα σε όλους και όλα!
Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την νέα μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ, με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο κόντρα στο σοκ του τραυματισμού του Αντίνο και του καμικάζι Νους, που έπαιζε καράτε και ο Παπαπέτρου τον άφησε στο παιχνίδι χωρίς να τον αποβάλει.
Ποτέ ο δρόμος προς την κορυφή δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ειδικά αν είσαι ο Παναθηναϊκός θα σου βάλουν πολλά αγκάθια και θα πρέπει να επιβιώσεις, για να φθάσεις στην κορυφή. Αυτό συμβαίνει και φέτος στον Παναθηναϊκό. Πρώτα ο Ιγκασόν , μετά ο Παντελίδης, πριν ένα μήνα ο Ουναί και τώρα ο Αντίνο. Ολοι σοβαροί τραυματισμοί. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα είχε λυγίσει. Ο Παναθηναϊκός όχι. Διότι η δίψα για το πρωτάθλημα από όλους τους φέρνουν ενωμένους να ξεπερνάνε τις αναποδιές.
Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός δέχθηκε νωρίς το σοκ του τραυματισμού του Αντίνο. Ολοι πάγωσαν. Η ομάδα μάζεψε τα κομμάτια της και στο δεύτερο ημίχρονο ισοπέδωσε τον ΟΦΗ.
Του έβαλε δύο αντί για πέντε γκολ, αφού πρώτα στο πρώτο ημίχρονο ο Πένια απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Φούντας και έκανε ο Φαν Ντρογκελεν, στο μοναδικό του λάθος στο παιχνίδι, Ο Παναθηναϊκός λύσσαξε στο πρέσινγκ τον ΟΦΗ και έχασε πολλές ευκαιρίες εκτός από τα δύο γκολ. Είχε δύο μεγάλες φάσεις ο Ντέσερς και άλλη μία ο Τεττέι, για να γράψει πέντε το κοντέρ. Και όλα αυτά κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Σούπερ Λίγκα. Ο Νίστρουπ έδεσε κόμπο τον Κόντη και ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερο παίκτη του τον Γιάγκουσιτς, που ήρθε από τον πάγκο και έκανε όργια. Στο πρώτο γκολ, αυτός έχει κερδίσει το κόρνερ μετά από δικό του σουτ που απέκρουσε ο Λίλο. Στο δεύτερο γκολ έχει πάρει την μπάλα από τον Τεττέι και με μία ζωγραφιά έκανε το 2-0.
Ο Νους ήρθε στο ΟΑΚΑ, για να προκαλέσει και να παίξει καράτε και γλίτωσε δύο κίτρινες κάρτες σε σκληρά μαρκαρίσματα πάνω στον Ντε Φράι, ενώ πήρε κίτρινη για διαμαρτυρία. Τελικά ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, για τη νέα του ομάδα, αφού τον κατάπιαν ο Ντε Φράι και ο Φαν Ντρόγκελεν. Ειδικά ο πρώτος μαζί με τον Γιάγκουσιτς και τον Κάνγκουα ήταν οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας.
Ο κόσμος έφυγε χαρούμενος από αυτό, που είδε για άλλη μία φορά. Και σοκαρισμένος και στενοχωρημένος από τον τραυματισμό του Αντίνο , για αυτό και φώναξε στο τέλος το όνομά του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει πρώτος και καλύτερος και αφήνει τους αντίπαλους να σκούζουν και να κάνουν προπαγάνδα, διότι δεν αντέχουν να τον βλέπουν πρώτο.