Ικανοποιημένος από την εμφάνιση του ΠΑΟΚ και την ευρεία επικράτηση με 4-0 απέναντι στην Κηφισιά στην Τούμπα εμφανίστηκε ο Αλέσιο Λίσι, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο προπονητής του Δικεφάλου στάθηκε στην αποτελεσματικότητα που παρουσίασε η ομάδα του, επισημαίνοντας πως συνεχίζει το θετικό σερί της.

Οι δηλώσεις του Λίσι:

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η ομάδα έδειξε ότι συνεχίζει το πολύ καλό σερί. Κυρίως σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα.

Μετά από την πρώτη διακοπή που δεν πήγε τόσο καλά τώρα είχαμε την εμπειρία και μπορούσαμε πλέον να είμαστε η ίδια ομάδα που ήμασταν και πριν τη δεύτερη διακοπή.

Ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή νίκη. Κανένα ματς δεν είναι εύκολο. Όλα έχουν τη δυσκολία τους. Η Κηφισιά έχει δείξει καλή απόδοση με τις ομάδες του Big-4».