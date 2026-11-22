Επίδειξη δύναμης απέναντι στην Φροζινόνε έκανε η Μίλαν. Η ομάδα του Αμορίμ διέλυσε με 5-1 την αντίπαλό της στο «Τζουζέπε Μεάτσα» και παραμένει σε τροχιά τίτλου μετά από 12 αγωνιστικές στη Serie A.

Με τρία γκολ σε λιγότερο από ένα 20λεπτο στο β' μέρος, οι «ροσονέρι» έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους και δεν επέτρεψαν στους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου να ξεφύγουν.

Η Μίλαν μετά την ευρεία νίκη της απέναντι στη Φροζινόνε ετοιμάζεται για την δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

ΜΙΛΑΝ (Ρούμπεν Αμορίμ): Μενιάν, Τζίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά (71΄Πάβλοβιτς), Μπαρτεσάγκι (46΄Τζασάρι), Μορέιρα, Μούσα (71΄Εστουπινιάν), Ραμπιό, Μόντριτς, Πούλισικ (81΄Χάτσινσον), Γκονζάλο Ράμος (51΄Σισέ)