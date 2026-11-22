Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο και κινδύνεψε να βρεθεί πίσω στο σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ωστόσο ο Πένια απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Φούντα και σήμανε την αντεπίθεση για τους παίκτες του Τριφυλλιού που με πολύ καλύτερη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο κέρδισαν με 2-0 τον ΟΦΗ.

Η σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού που τον διατήρησε και στην κορυφή της βαθμολογίας επισκιάστηκε σε πολύ μεγαλό βαθμό από τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο στην αρχή της αναμέτρησης, με τον Αργεντινό έπειτα από ένα κακό πάτημα στον αγωνιστικό χώρο να ξεσπά σε κλάματα και να αποχωρεί από το γήπεδο με φορείο.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην συνέντευξη Τύπου δεν παρουσιάστηκε αισιόδοξος αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Αργεντινού και ανέφερε πως μάλλον θα πορευτεί χωρίς τον Αντίνο για το υπόλοιπο της σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίστρουπ:

Για τη νίκη και τον Αντίνο:

«Είμαι περήφανος για τη νίκη αυτή. Αντιμετωπίσαμε έναν καλό αντίπαλο. Το σταφ μου μιλάει με πολύ καλά λόγια για τον προπονητή του ΟΦΗ. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι και φάνηκε από την αρχή. Είμαι χαρούμενος για το πως οι παίκτες μου αντέδρασαν στον τραυματισμό του Αντίνο. Είχα ποδοσφαιριστές που έκλαιγαν. Κερδίσαμε για κείνον. Όπως κάναμε για όλους τους άλλους σοβαρούς τραυματισμούς τον Ίνγκασον, τον Παντελίδη, τον Ουναΐ. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους τους παίκτες μου, τους αγαπώ.

Ο Αντίνο είναι πιστός στην ομάδα και τους συμπαίκτες μου. Πολύ καλό παιδί. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε στο 100%, αλλά μάλλον έχουμε χάσει ένα πολύ σημαντικό μας παίκτη για το υπόλοιπο της σεζόν».

Για το παιχνίδι:

«Ήταν πολύ δύσκολο. Όπως είπαμε μπορούσαμε μόνο να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε γι' αυτόν και να παίζουμε του χρόνου σε μία καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο αντίπαλος ξεκίνησε καλύτερα και κέρδισε ένα καθαρό πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι λόγω του mentality και της ποιότητας των ποδοσφαιριστών μας».

Για τον τραυματισμό του Αντίνο:

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε καθόλου, μηδέν αλλά μπορούμε να προσαρμοστούμε λίγο. Υπάρχει διαφορά από την αλλαγή και την προσαρμογή. Δεν αλλάξαμε την προσέγγισή μας μετά τον τραυματισμό του Ουναΐ. Η δουλειά μου ως προπονητής είναι να πάρω το καλύτερο που μπορώ από τους επιθετικούς παίκτες μας».

Για το αν αξίζει η αποψινή νίκη παραπάνω από τρεις βαθμούς:

«Συμφωνώ. Όταν βλέπεις έναν συμπαίκτη σου να τραυματίζεται σοβαρά, αντιδράς. Έχουμε καλά αποδυτήρια. Οι παίκτες αγαπούν ο ένας τον άλλον, το σταφ αγαπάει τους παίκτες. Έχουμε χάσει αρκετούς σημαντικούς παίκτες (Ίνγκασον, Παντελίδης, Ουναΐ) και τώρα ο Αντίνο. Πρέπει να κερδίσουμε τα παιχνίδι και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν παίξουμε με τρεις τερματοφύλακες, επειδή δεν έχουμε επιθετικούς θα πρέπει να τα καταφέρουμε. Και θα το κάνουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε.

Λυπάμαι για τους παίκτες μας που έχουν τραυματιστεί. Το καλοκαίρι ο Κοτσόλης μου έδειξε μία λίστα με τους μεταγραφικούς μας στόχους και οι περισσότεροι από κείνους είναι τώρα ποδοσφαιριστές μας. Το μεταγραφικό παράθυρο που κάναμε το καλοκαίρι ήταν 10/10. Κάποιοι παίκτες τώρα θα πάρουν παραπάνω λεφτά, οπότε αν είναι τοπ ποδοσφαιριστές, πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία τους».

Όπως κάναμε και σήμερα. Δεν έχουμε ίδιο ποδοσφαιριστή με τον Αντίνο, αλλά έχουμε παίκτες με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μπουν και να βοηθήσουν. Νιώθω άσχημα για όλους τους τραυματίες, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να γυρίσουν όσο πιο δυνατοί γίνεται. Η δουλειά εμένα και του σταφ μου συνεχίσει να είναι να κερδίζουμε».

Για τον Νιστρουπισμό και την νοοτροπία αυτού που περνάει στους παίκτες:

«Είμαι εδώ για να κάνω μια δουλειά. Δεν είμαι εγώ που έσωσα το πέναλτι. Είναι ο Ινάκι. Στα προηγούμενα ματς κερδίζαμε συνέχεια πέναλτι γιατί ήμασταν στην περιοχή του αντιπάλου. Δεν ήταν θέμα τύχης. Και ο αντίπαλος θα μπορούσε, όπως έγινε σήμερα. Οι παίκτες αγαπούν ο ένας τον άλλον και τους αρέσει να υποφέρουν και να κερδίζουν μαζί».

Για τον Πελίστρι:

«Αυτό εξαρτάται από κείνον όπως με όλους τους παίκτες. Δεν είμαι σκληρός, είμαι δίκαιος. Χρησιμοποιώ παίκτες που μπορούν να μας δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο Πελίστρι είναι ένας από τους πολλούς καλούς παίκτες που έχουμε. Όμως εδώ παίζεις μόνο αν αποδίδεις. Ο Πελίστρι είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής».

Για τα γενέθλια της Θύρας 13 και τη σχέση με τον κόσμο:

«Πολλά. Μας βοηθούν στις δύσκολες στιγμές μας εντός κι εκτός. Ένας από τους βασικούς λόγους που οι προπονητές και οι παίκτες ήρθαν στην Αθήνα, ήταν και η παρουσία του κόσμου. Τρομερή η ατμόσφαιρα στα εντός έδρας ματς μας. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε περήφανους φέτος. Δεν μπορώ να τους εγγυηθώ νίκες, αλλά ότι οι παίκτες και το σταφ κάθε μέρα κάνουν τα πάντα για να είναι περήφανοι».

Μία συμβουλή. Περιμένω να δω πολλούς οπαδούς και δημοσιογράφους στη Δανία. Απολαύστε τον ήλιο για το επόμενο διήμερο, γιατί θα χρειαστείτε μπότες, μπουφάν και σκούφους»