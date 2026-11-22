Ο Σερίφ Εντιαγέ ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που βρίσκονταν στο όριο καρτών πριν από το παιχνίδι, με τον διαιτητή Τζήλο να του δείχνει την κίτρινη μόλις στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης.

Έτσι, ο Εντιαγέ θα χρειαστεί να απουσιάσει από ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, στα οποία η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την ΑΕΚ εκτός έδρας, τον Βόλο στην Τούμπα, τον Παναθηναϊκό εντός και τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας, μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Παράλληλα, τέσσερις ακόμη ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου παραμένουν στο όριο καρτών και θα χρειαστεί να είναι προσεκτικοί στη συνέχεια. Πρόκειται για τους Ντιέγκο Κόστα, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Κριστιάν Γιάκιτς και Δημήτρη Γιαννούλη.