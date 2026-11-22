Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αφήσει πίσω του το... μουδιασμένο πρώτο του ημίχρονο μετά τον σοβαρό - όπως φάνηκε- τραυματισμό του Αντίνο, με τον Πένια να δίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης μετά την κομβική επέμβασή του στο πέναλτι του Φούντα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Έτσι, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε πολύ πιο σοβαρή στο δεύτερο ημίχρονο, με τους ποδοσφαιριστές του να είναι κυνικοί, να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις καλές τους στιγμές και με δύο γκολ των Λιβάι και Γιάγκουσιτς υπέταξαν τον ΟΦΗ με 2-0 για να διατηρηθούν στην πρώτη θέση της Superleague.