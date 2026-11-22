Ο Σαντίνο Αντίνο ήταν απ’ τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού τον τελευταίο καιρό. Ο Αργεντινός στάθηκε άτυχος στην αρχή του αγώνα με τον ΟΦΗ, καθώς ένα άτσαλο πάτημα έφερε τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του, δυστυχώς δεν είναι ενθαρρυντικές. Εκφράζονται φόβοι από την αρχική διάγνωση, για σοβαρή ζημιά στο γόνατο. Κάτι που αν επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει πολύμηνη απουσία.

Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν τη Δευτέρα (23/11) καθώς τότε θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο ποδοσφαιριστής. Για να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού, αλλά και το τι θα ακολουθήσει για την αποκατάσταση του προβλήματος.