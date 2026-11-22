Ο Ηρακλής επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Βάλτερ Ματσάρι επέλεξε σχηματισμό 3-4-2-1, με τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια.

Στην τριάδα της άμυνας βρίσκονται οι Βούρος, Πίνα και Λαουρίτσεν, ενώ ο Σόρια καλύπτει τη δεξιά πλευρά και ο Νανού την αριστερή. Στον άξονα ξεκινούν οι Σουρλής και Κράιντς, με τους Μπαρθένας και Ίβι Λόπεθ να κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Άνταμ Ζούλεβιτς.

Στον πάγκο είναι οι: Τσιντώτας, Τσάκλα, Μιρ, Ροντρίγκες, Σάντε Σίλβα, Κόλιτς, Καϊμπουέ, Αναστασιάδης, Γιαννούτσος, Νιζέ, Χρομάντα.