Ο Κόρι Τζόζεφ ήταν από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Ολυμπιακού απέναντι στην Καρδίτσα με 81-75, καθώς έδωσε σημαντικές λύσεις στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο, πετυχαίνοντας καθοριστικά καλάθια που βοήθησαν τους «ερυθρόλευκους» να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.

Ο Καναδός γκαρντ, μετά το τέλος της αναμέτρησης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναγνώρισε τη δυναμική των γηπεδούχων, τονίζοντας πως η ομάδα του χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να πάρει τη νίκη.

Οι δηλώσεις του Τζόζεφ:

«Ήταν μια νίκη για την οποία χρειάστηκε να παλέψουμε πολύ. Η Καρδίτσα είναι μια καλή ομάδα, παίζει με απίστευτη ένταση, οι παίκτες της συνεργάζονται εξαιρετικά και διαθέτει αρκετό ταλέντο. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο παιχνίδι. Μας δυσκόλεψαν αρκετά και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη στο τέλος.

Σίγουρα μας βοηθούν. Έχουμε βρεθεί σε πολλά κλειστά παιχνίδια και σε γήπεδα με δυνατή ατμόσφαιρα. Είμαστε έμπειροι παίκτες και γνωρίζουμε τι χρειάζεται για να παλέψεις και να κερδίσεις ένα παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε και σήμερα».