Η Λίβερπουλ υποδέχεται στο «Άνφιλντ» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο μεγάλο ντέρμπι της 11ης αγωνιστική της Premier League.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε πολύ διαφορετικό σημείο μέσα στη σεζόν, αφού η Λίβερπουλ είναι 5η με 18 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας συγκεντρώσει 8 βαθμούς μετά από 10 αγωνιστικές, στο χειρότερό τους ξεκίνημα εδώ και 40 χρόνια.

Η Λίβερπουλ έχει δύο απουσίες της τελευταίας στιγμής αφού οι Ολλανδοί Χάκπο και Χράφενμπεργκ έμειναν εκτός αποστολής, με αποτέλεσμα φανέλα βασικού να πάρει ο νεαρός Ενγκουμόχα στα άκρα της επίθεσης.

Η 11αδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Αραούχο, Ζακέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Μακ Άλιστερ, Σομποσλάι, Βιρτς, Μπαρκολά, Ίσακ, Ενγκουμόχα.

Αναπληρωματικοί: Μαμαρντασβίλι, Γκόμες, Κιέζα, Τσιμίκας, Νιόνι, Μουνιόθ, Φρίμπονγκ, ΜακΚόνελ, Κούμας.

Αντίθετα, η σημερινή αναμέτρηση είναι η πρώτη του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Αργεντινό να διαδέχεται τον Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία, σε μια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην διακοπή των Εθνικώ ομάδων.

Στα ευχάριστα νέα για τους «κόκκινους διαβόλους» είναι πως ο Ποτσετίνο έχει στη διάθεσή του τον Ματίας Ντε Λιχτ, με τον Ολλανδό να επιστρέψει στο βασικό σχήμα στην Premier League μετά από σχεδόν έναν χρόνο.

Επίσης, δεν είναι σίγουρο αν ο Ποτσετίνο έχει παρατάξει την ομάδα του με 3αδα ή 4αδα στην άμυνα, αποφεύγοντας να αποκαλύψει τις σκέψεις του.

Η 11αδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:Λάμενς, Γιορό, Ντε Λιχτ, Μαρτίνες, Νταλότ, Τίλεμανς, Μέινου, Φερνάντες, Εμπεουμό, Κούνια, Ντόργκου.

Αναπληρωματικοί: Χίτον, Χέβεν, Μαγκουάιρ, Μαζραουί, Αντρέι Σάντος, Μάουντ, Αμάντ, Λέισι, Ζίρκζε.