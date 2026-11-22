Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να φύγει νικητής από την Καρδίτσα, ωστόσο το τελικό 81-75 τον διατήρησε σε τροχιά κορυφής στη Stoiximan GBL. Μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 7-1 και βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό, έχοντας αμφότεροι την αφαίρεση δύο βαθμών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Άρης με ρεκόρ 6-2, ενώ στην κορυφή παραμένει ο αήττητος ΠΑΟΚ, ο οποίος μετρά οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21/11

Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87

Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας 100-64

Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι 83-87

Παναθηναϊκός – Μαρούσι 85-72

ΠΑΟΚ – Άρης 99-77

Κυριακή 22/11

Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων 96-83

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 75-81

Η βαθμολογία: