GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Καρδίτσα
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της GBL, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας και της Μυκόνου επί του Βίκου Ιωαννίνων.
Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να φύγει νικητής από την Καρδίτσα, ωστόσο το τελικό 81-75 τον διατήρησε σε τροχιά κορυφής στη Stoiximan GBL. Μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 7-1 και βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό, έχοντας αμφότεροι την αφαίρεση δύο βαθμών.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Άρης με ρεκόρ 6-2, ενώ στην κορυφή παραμένει ο αήττητος ΠΑΟΚ, ο οποίος μετρά οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:
Σάββατο 21/11
Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87
Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας 100-64
Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι 83-87
Παναθηναϊκός – Μαρούσι 85-72
ΠΑΟΚ – Άρης 99-77
Κυριακή 22/11
Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων 96-83
Καρδίτσα – Ολυμπιακός 75-81