Σημαντική εκτός έδρας επιτυχία πανηγύρισε το Περιστέρι, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, παραμένοντας στις υψηλές βαθμολογικές θέσεις.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και, παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να ανατρέψουν την κατάσταση στα τελευταία λεπτά, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Περιστέρι έφτασε τις πέντε νίκες στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ πανηγύρισε για δεύτερη φορά μακριά από την έδρα του.

Κορυφαίος σκόρερ των νικητών ήταν ο Φιντς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Νίκολς, που πρόσθεσε 19 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-18, 36-46, 60-66, 83-87

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