Η «Ένωση» έφυγε με ένα σπουδαίο αποτέλεσμα από το κλειστό «Μελίνα Μερκούρη, για την 7η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Η ΑΕΚ χρειάστηκε να αντιδράσει μετά την απώλεια του πρώτου σετ, όμως ανέβασε την απόδοσή της στη συνέχεια κι ολοκλήρωσε μια σημαντική ανατροπή. Μάλιστα, η νίκη αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια που η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει στην έδρα των «ερυθρόλευκων».

Η προηγούμενη επιτυχία της στου Ρέντη είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2013, όταν είχε νικήσει ξανά με 3-1 σετ (25-10, 20-25, 24-26, 20-25), στο πλαίσιο της Α1 γυναικών.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης έπαιξε η αλλαγή εικόνας της ΑΕΚ από τα μέσα του τρίτου σετ. Με τις παρεμβάσεις του Κώστα Ταμπουρατζή και τη βελτίωση στην άμυνα και την υποδοχή, ο «Δικέφαλος» πήρε τον έλεγχο και έφτασε σε μια νίκη που είχε να πανηγυρίσει στην έδρα του Ολυμπιακού από το 2013.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 6-2, με την ΑΕΚ να αντιδρά και να πλησιάζει στον πόντο (11-10). Η Χατζηευστρατιάδου έδωσε λύσεις στις γηπεδούχες, οι οποίες διατήρησαν τον έλεγχο και ανέβασαν τη διαφορά μέχρι το +7 (20-13). Η Ένωση προσπάθησε να επιστρέψει, όμως η Μπάνιστερ διαμόρφωσε το 25-20, κάνοντας το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα (2-4), αλλά ο Ολυμπιακός ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε μπροστά με 7-5. Οι γηπεδούχες έφτασαν ακόμη και στο +4 (12-8), ωστόσο η Ένωση αντέδρασε και πήρε το προβάδισμα με 14-15. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 20-20, αλλά στο κρίσιμο σημείο η ΑΕΚ βρήκε τις λύσεις και ισοφάρισε σε 1-1, κατακτώντας το σετ με 22-25.

Οι «ερυθρόλευκες» επιχείρησαν να πάρουν ξανά τον έλεγχο στο τρίτο σετ, ξεκινώντας με 4-1, όμως η ΑΕΚ απάντησε άμεσα και ισοφάρισε σε 5-5. Ο Ταμπουρατζής πέρασε στο παιχνίδι τη Φακοπουλίδου και η εικόνα της Ένωσης σε άμυνα και υποδοχή βελτιώθηκε αισθητά. Ο Δικέφαλος πήρε προβάδισμα με 13-15, ενώ τα διαδοχικά μπλοκ από τη Φακοπουλίδου και την Εμμανουηλίδου ανέβασαν τη διαφορά στους πέντε πόντους (16-21). Η ΑΕΚ έφτασε έτσι στο 20-25 και έκανε το 1-2.

Στο τέταρτο σετ η Ένωση διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας στο +4 σε τρία διαφορετικά σημεία (6-10, 9-13, 15-19). Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να επιστρέψει και πίεσε για να στείλει το παιχνίδι σε πέμπτο σετ, όμως η Ινβεόνβου έδωσε τη λύση για την ΑΕΚ, διαμορφώνοντας το 22-25 και το τελικό 1-3.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Λιδωρικιώτη

Μυλωνάκης, Λιδωρικιώτη Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-14, 25-20

2ο σετ: 8-6, 16-15, 20-21, 22-25

3ο σετ: 8-7, 14-16, 16-21, 20-25

4ο σετ: 6-8, 11-16, 18-21, 22-25

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 3 άσσους, 57 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 25-20, 22-25, 20-25, 22-25 σε 123′

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Χατζηευστρατιάδου 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Τραμπάλι 1 (1/8 επ., 43% υπ. – 43% άριστες), Σάφμαστερ 2 (2/8 επ.), Τερζόγλου 8 (2/10 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 16 (14/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 11% άριστες), Μπάνιστερ 27 (26/65 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 55% υπ. – 41% άριστες), Ανδρικοπούλου 2 (2/7 επ.), Ζαφειρίου, Κριβοσίσκα (0/4 επ.), Κωνσταντίνου 3 (1/19 επ., 2 μπλοκ, 68% υπ. – 44% άριστες).

AEK (Κώστας Ταμπουρατζής): Λέιβα 25 (20/48 επ., 1΄ασσος, 4 μπλοκ, 38% υπ. – 11% άριστες), Εμμανουηλίδου 7 (4/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 2 (2/2 επ.)., Ενβεόνβου 24 (20/60 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κουρόγκο (0/6 επ.), Γράβαρη 10 (4/10 επ., 6 μπλοκ) / Μανιατογιάννη (λ, 37% υπ. – 11% άριστες), Φακοπουλίδου 9 (7/10 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες), Τσοχατζή.