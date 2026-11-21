Αλλαγή δεδομένων σημειώθηκε στην κορυφή της Bundesliga, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ να εκμεταλλεύεται την απώλεια βαθμών της Μπάγερν Μονάχου και να ανεβαίνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Οι Βεστφαλοί επικράτησαν εκτός έδρας με 1-0 της Γκλάντμπαχ, χάρη σε γκολ του Φέλιξ Νμέτσα στο 80ό λεπτό, φτάνοντας τους 24 βαθμούς και διατηρώντας το αήττητό τους στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, η Μπάγερν έμεινε στους 22 βαθμούς μετά το 1-1 με την Κολωνία και υποχώρησε στη δεύτερη θέση.

Την ίδια στιγμή, η Μπάγερ Λεβερκούζεν πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, συντρίβοντας με 4-0 την Πάντερμπορν στην BayArena. Ο Μορέιρα πέτυχε δύο γκολ (14', 47'), ενώ οι Σικ (51') και Φερνάντες (59') διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Εντυπωσιακή ήταν και η Λειψία, η οποία πέρασε με το ευρύ 5-1 από την έδρα της Ουνιόν Βερολίνου. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν προσωρινά με τον Έμπισερ στο 41', όμως η Λειψία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε σε μία άνετη επικράτηση με τέρματα των Καρντόσο (50'), Γκρούντα (72'), Ράιτς (76') και Μπάκου (89'), ανεβαίνοντας στους 21 βαθμούς.