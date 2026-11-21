Η ΑΕΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Καλαμάτα, στη Νίκαια, με μοναδικό ζητούμενο την κατάκτηση της δεύτερης εκτός έδρας νίκης της στο πρωτάθλημα, μετά το «τρίποντο» στον Βόλο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αναζητά μια καλύτερη εικόνα μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς μέχρι τώρα έχει μετρήσει δύο ισοπαλίες, με Κηφισιά και Αστέρα AKTOR, αλλά και την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, σε μια εμφάνιση που προκάλεσε προβληματισμό.

Σε ό,τι αφορά την αρχική ενδεκάδα, ο Νίκολιτς διατηρεί την ίδια τετράδα στην αμυντική γραμμή. Ο Ρότα θα καλύψει τη δεξιά πλευρά και ο Πήλιος την αριστερή, ενώ ο Μουκουντί με τον Ρέλβας θα συνθέσουν το δίδυμο των στόπερ.

Στη μεσαία γραμμή, ο Κέρβιν Αριάγκα θα αγωνιστεί δίπλα στον Μίλαν Βιτάλις. Στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής θα βρίσκονται ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στα δεξιά και ο Πέτρος Μάνταλος στα αριστερά. Ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να αφήσει τον Λόβρο Μάγερ στον πάγκο.

Το επιθετικό δίδυμο της «Ένωσης» αποτελούν οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Κοϊτά, Βιτάλις, Αριάγκα, Μάνταλος - Γιόβιτς, Βάργκα, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Χριστακόπουλος, Καλοσκάμης, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Ζοάο Μάριο, Ζίνι.