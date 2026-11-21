Δεν λέει να βρει τον δρόμο της επιστροφής στις νίκες η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία άφησε δύο ακόμη βαθμούς στο «Έτιχαντ». Οι «πολίτες» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τη Φούλαμ, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Η τελευταία νίκη της ομάδας του Μαρέσκα στο πρωτάθλημα καταγράφηκε στις 17 Οκτωβρίου, όταν επικράτησε 3-2 της Ίπσουιτς. Από εκείνο το σημείο ακολούθησαν τρεις συνεχόμενες ήττες, ενώ η ισοπαλία απέναντι στη Φούλαμ αποτέλεσε την τέταρτη διαδοχική αγωνιστική χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα.

Το νέο στραβοπάτημα διατήρησε τη Σίτι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, με 22 βαθμούς, όσους έχει κι η Μπράιτον. Την ίδια στιγμή, η διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ βρίσκεται πλέον στους πέντε βαθμούς, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν και παιχνίδι λιγότερο, καθώς αντιμετωπίζουν τη Νιούκαστλ στις 19:30.

Όσον αφορά στην εξέλιξη της αναμέτρησης, η Φούλαμ αιφνιδίασε τους γηπεδούχους και πήρε το προβάδισμα στο 16ο λεπτό με τον Μουνίς. Η απάντηση της Μάντσεστερ Σίτι ήρθε μετά την ανάπαυλα, με τον Άντερσον να βρίσκει δίχτυα στο 57' και να διαμορφώνει το 1-1.

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι αναζήτησαν το γκολ που θα τους έδινε τη νίκη, ασκώντας πίεση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η καλά οργανωμένη αμυντική λειτουργία της Φούλαμ, ωστόσο, δεν τους επέτρεψε να ολοκληρώσουν την ανατροπή, με τις δύο ομάδες να παίρνουν τελικά από έναν βαθμό.