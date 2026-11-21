Ο Άρης φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ (17:30, ΣΚΑΪ), στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Στέφαν Γιόβιτς δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε εκτός της εξάδας των ξένων παικτών του Άρη.

Η εξάδα ξένων του Άρη: Ρόμπινσον-Ερλ, Ντιμιτρίεβιτς, Μόργκαν, Λιντέλ, Μπιρτς, Μοκόκα.