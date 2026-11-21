ΠΑΟΚ - Άρης: Χωρίς τον Γιόβιτς η εξάδα ξένων των «κίτρινων»
Χωρίς τον Στέφαν Γιόβιτς θα παραταχθεί ο Άρης στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Ο Άρης φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ (17:30, ΣΚΑΪ), στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο Στέφαν Γιόβιτς δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε εκτός της εξάδας των ξένων παικτών του Άρη.
Η εξάδα ξένων του Άρη: Ρόμπινσον-Ερλ, Ντιμιτρίεβιτς, Μόργκαν, Λιντέλ, Μπιρτς, Μοκόκα.