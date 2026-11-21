Την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Καρδίτσα ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να συνεχίσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan GBL και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν τα ονόματα των παικτών που θα ταξιδέψουν για το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να απουσιάζει για ακόμα μία φορά από την αποστολή. Μολονότι ο Αμερικανός γκαρντ είχε δώσει το «παρών» στη Sunel Arena για την αναμέτρηση των Πειραιωτών με τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας για το ματς στην Καρδίτσα.

Επίσης, από τις επιλογές του Ολυμπιακού απουσιάζει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας στο δεξί χέρι. Εκτός, φυσικά, παραμένει κι ο τραυματίας Γιαν Μοντέρο.

Οι παίκτες που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ, Χολ, Φουρνιέ.