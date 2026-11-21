Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης (17:30), έγιναν γνωστές οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για την αποστολή των «κιτρινόμαυρων». Όπως αναμενόταν, ο Στέφαν Γιόβιτς δεν βρίσκεται στη δωδεκάδα του Άρη, καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Μποχωρίδης, Πουλιανίτης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα.