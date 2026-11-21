Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βρέθηκε στο επίκεντρο των αντιδράσεων των φίλων του Ηρακλή, με τις αποδοκιμασίες να κορυφώνονται κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Έντονη ήταν η αντίδραση των φιλάθλων του Ηρακλή προς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στο Ιβανώφειο.

Ο Έλληνας γκαρντ βρέθηκε στο στόχαστρο των αποδοκιμασιών σε κάθε επαφή του με την μπάλα, με τους οπαδούς του «Γηραιού» να δημιουργούν έντονη ατμόσφαιρα στις εξέδρες.

Η ένταση, ωστόσο, κορυφώθηκε όταν ο Λαρεντζάκης κλήθηκε να κάνει δηλώσεις κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, καθώς οι αποδοκιμασίες έγιναν ακόμη πιο έντονες.

Μάλιστα, από τα μεγάφωνα του Ιβανωφείου μεταδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα προς τους φιλάθλους, στο οποίο επισημάνθηκε ότι σε περίπτωση που υπάρξει εκ νέου παρουσία οπαδών όρθιων στον χώρο πίσω από τη γραμματεία, θα υπάρξει εκκένωση του γηπέδου.