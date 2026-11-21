Μια νίκη που απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια και ακόμη μεγαλύτερα ψυχικά αποθέματα πανηγύρισε η ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη.

Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε και τις περιορισμένες επιλογές, με μόλις εννέα παίκτες στη διάθεσή της, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρήκε τον τρόπο να φύγει με το «διπλό», λυγίζοντας τον Ηρακλή.

Η «Ένωση» χρειάστηκε να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς βρέθηκε πίσω ακόμη και με 12 πόντους στην τρίτη περίοδο. Δεν εγκατέλειψε, όμως, την προσπάθεια, επέστρεψε σταδιακά στη διεκδίκηση του αγώνα κι έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ενώ πολύτιμες λύσεις έδωσαν Λαρεντζάκης, Τζόσεφ κι Ερτέλ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ηρακλής μπήκε με μεγαλύτερη ενέργεια στο παρκέ και πήρε από νωρίς το προβάδισμα, με τους Λεκιού και Φόρεστερ να συνεισφέρουν επιθετικά για το 6-4. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και με διαδοχικά τρίποντα των Μέλβιν και Μαστρογιαννόπουλου ανέβασαν τη διαφορά στο 12-7. Η ΑΕΚ, ωστόσο, δεν επέτρεψε στον αντίπαλό της να ξεφύγει, με τον Τζόζεφ να συμβάλλει στην ισοφάριση (12-12) και τον Μπάρτλεϊ να δίνει προσωρινά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (13-15). Ο Τσαλμπούρης διαμόρφωσε το 15-15, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο «Γηραιός» βρήκε καλύτερο ρυθμό και με τους Λεκιού, Φόρεστερ και Στάιλς να οδηγούν την επίθεσή του έτρεξε ένα σερί που τον έφερε στο +7 (22-15). Η ΑΕΚ επιχείρησε να περιορίσει τη διαφορά με τους Λαρεντζάκη, Τσαλμπούρη και Νόλεϊ, μειώνοντας σε 27-22, όμως ο Ηρακλής απάντησε και με τον Στάιλς ανέβασε τη διαφορά στο 34-22. Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση και εντυπωσιακή, καθώς με ένα επιμέρους 12-0 έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (34-34). Ο Μαστρογιαννόπουλος έδωσε ξανά προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 38-36.

Η τρίτη περίοδος είχε ανάλογη εικόνα, με τον Ηρακλή να διατηρεί το πάνω χέρι και να φτάνει τη διαφορά ακόμη και στους 12 πόντους (54-42), με τους Φόρεστερ, Μαστρογιαννόπουλο και Στάιλς να βρίσκουν λύσεις. Η ΑΕΚ, όμως, είχε και πάλι απάντηση. Με τους Τζόζεφ και Ερτέλ να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οι «κιτρινόμαυροι» κάλυψαν την απόσταση και ισοφάρισαν σε 57-57, ολοκληρώνοντας το δεκάλεπτο με το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία.

Στην τελευταία περίοδο, οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να πάρουν ξανά τον έλεγχο, φτάνοντας στο +7 (68-61). Η ΑΕΚ, ωστόσο, συνέχισε να πιέζει και κατάφερε να περάσει μπροστά με 70-72, χάρη στον Μπάρτλεϊ. Το φινάλε εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για το 75-77, 38 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όμως ο Μαστρογιαννόπουλος ισοφάρισε σε 77-77 στα 13'' και έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Τζόζεφ και ο Μπάρτλεϊ έδωσαν πολύτιμες λύσεις στην ΑΕΚ, με τον δεύτερο να πετυχαίνει τέσσερις συνεχόμενους πόντους και να διαμορφώνει το 80-83. Στη συνέχεια, ο Λαρεντζάκης ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 80-85. Ο Κουκ μείωσε σε 82-85, όμως ο Έλληνας γκαρντ κράτησε την «Ένωση» μπροστά από τη γραμμή των βολών. Ο Φόρεστερ μείωσε σε 84-86, τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, αλλά ο Λαρεντζάκης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας στην ΑΕΚ μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-15, 38-36, 57-57, 77-77 (κ.δ.), 84-87 (παρ.).

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