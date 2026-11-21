Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου, το οποίο έδωσε το δικό του «παρών» στις εξέδρες, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στην προσπάθεια της μπασκετικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, στο γήπεδο βρέθηκαν ο Γιώργος Σαββίδης και ο Λέο Μάτος. Ο γιος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τον αθλητικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, έφτασαν στο Παλατάκι περίπου 20 λεπτά πριν από το τζάμπολ.