Ο Τσέντι Όσμαν έδωσε το «παρών» στο Παλατάκι, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη, έχοντας μαζί του και πατερίτσες. Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Δικέφαλο, καθώς πριν από τον τραυματισμό του είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.