Με ανανεωμένο πρόσωπο θα υποδεχθεί την ΑΕΚ η Καλαμάτα στο γήπεδο της Νίκαιας.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας προχώρησε σε αρκετές διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα της ομάδας του, συγκριτικά με την προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα AKTOR, η οποία είχε ολοκληρωθεί χωρίς νικητή (1-1).

Οι Μεσσήνιοι θα παραταχθούν με σχηματισμό 4-3-3, έχοντας τον Γκέλιο στην εστία. Στα δύο άκρα της άμυνας θα αγωνιστούν οι Καλουτσικίδης και Αλόνσο, ενώ στο κέντρο της αμυντικής γραμμής θα βρίσκονται οι Στρούγγης και Ροντρίγκες.

Στον άξονα επιλέχθηκαν οι Ντιαρά, Καρεάσο και Πινέιρο, με τον τελευταίο να επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά την έκτιση της ποινής του. Ο Χάμζα θα έχει πιο προωθημένο ρόλο, ενώ οι Σίγκουρντσον και Μπολιβάρ συμπληρώνουν την επιθετική τριάδα. Ο Κολομβιανός επιθετικός παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα, με τον Κουρμινόφσκι να μένει εκτός ενδεκάδας.

Η ενδεκάδα της Καλαμάτας: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Ντιαρά, Καρεάσο, Πινέιρο, Χάμζα, Σίγκουρντσον, Μπολιβάρ, ενώ στον πάγκο είναι οι: Βασίλιεβιτς, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μιράντα, Χατζηθεοδωρίδης, Μπακαγιόκο, Μορέιρα, Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς, Μπονέτο, Γκεσάν, Κουρμινόφσκι.