Ο Ντίνος Μαυροπάνος βρήκε ξανά δίχτυα, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ από τις 14 Οκτωβρίου και βοηθώντας τη Γουέστ Χαμ να αποφύγει την ήττα στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Πρέστον.

Στο 60ο λεπτό του αγώνα, έπειτα από σέντρα του Ένγκελς, ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός πήρε την κεφαλιά και με δυνατή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-1. Αυτό ήταν το έκτο φετινό του γκολ στην Championship.

Το γκολ: