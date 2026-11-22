Τη χαρά της νίκης έπειτα από πέντε συνεχόμενες ήττες στην Stoiximan GBL γεύτηκε η Μύκονος, η οποία άντεξε στην πίεση των Βίκος Φalcons στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε με 96-83 στο Κλειστό της Άνω Μεράς για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι είχε χαρακτήρα «τελικού» και για τις δύο ομάδες καθώς αμφότερες μοιράζονταν το ίδιο ρεκόρ (1-6) μέχρι πρότινος στο πρωτάθλημα. Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου παρουσιάστηκε πιο έτοιμο και με πρωταγωνιστή τον Ζερμέιν Λοβ (22 π., 3 ασ., 3 ριμπ.) πήρε το ροζ φύλλο αγώνα, αλλά και πολύτιμη «ανάσα» ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Από την άλλη πλευρά, το κακό ξεκίνημα και το επιμέρους 32-21 της πρώτης περιόδου στοίχισαν ακριβά στον Βίκο. Οι Γιαννιώτες προσπάθησαν να επιστρέψουν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τζόρνταν Φλόιντ να ηγείται της προσπάθειας και να ολοκληρώνει το ματς με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ωστόσο δεν κατάφεραν να φύγουν με το «διπλό» από τη Μύκονο, υποχωρώντας πλέον στο 1-7.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και με τον Ζερμέιν Λοβ να δίνει τον τόνο στην επίθεση έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +11 (32-21). Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 20 πόντους (51-31) στο 17ο λεπτό, πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 53-39.

Ο Βίκος, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στην τρίτη περίοδο επιχείρησε την αντεπίθεσή του. Με ένα σερί 7-0, το οποίο εξελίχθηκε σε επιμέρους 11-2, οι Γιαννιώτες μείωσαν στους πέντε πόντους (55-50), μπαίνοντας ξανά στη διεκδίκηση της νίκης. Η Μύκονος, όμως, διατήρησε την ψυχραιμία της, βρήκε τις απαραίτητες λύσεις και με τον Λοβ σε πρωταγωνιστικό ρόλο κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Από την άλλη πλευρά, το κακό ξεκίνημα και το επιμέρους 32-21 της πρώτης περιόδου αποδείχθηκαν καθοριστικά για την ομάδα της Ηπείρου. Παρά την προσπάθεια επιστροφής, ο Βίκος δεν κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από τη Μύκονο και υποχώρησε στο 1-7.

Τα δεκάλεπτα: 32-21, 53-39, 69-62, 96-83

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