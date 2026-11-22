Το ντέρμπι της Αθήνας βάφτηκε… πράσινο, με τον Παναθηναϊκό να νικάει την ΑΕΚ και να την προσπερνά στη βαθμολογία της Α’ Εθνικής Γυναικών.

Η Ματίνα Νταρζάνου ήταν εκείνη που έκρινε την αναμέτρηση, υπογράφοντας ένα εξαιρετικό γκολ, ενώ είχε την ευκαιρία να σκοράρει και δεύτερη φορά, αλλά σημάδεψε το δοκάρι.

Από την άλλη, η «Ένωση» εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία της Ελένης Αντωνίου, κυρίως για τη φάση με το χέρι της Κανέλλου σε γύρισμα της Σπυριφωνίδου εντός περιοχής. Η ρέφερι της αναμέτρησης δεν υπέδειξε παράβαση, όπως έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι και στη φάση, όπου διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός σε μαρκάρισμα της Σάιχ στην Πούλιου.

Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με την Νταρζάνου να βρίσκει δίχτυα με ένα εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα κατέληξε στο «παραθυράκι» της Νάση, δίνοντας στον Παναθηναϊκό το προβάδισμα σε ένα καθοριστικό χρονικό σημείο.

Οι «πράσινες» είχαν μετά την ανάπαυλα να «καθαρίσουν» το ματς, αλλά στο 47ο λεπτό, η Προξένου απομάκρυνε πάνω στη γραμμή το σουτ της Πούλιου, ενώ τρία λεπτά αργότερα, στο 50’, η Νταρζάνου σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.