Έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία της Ελένης Αντωνίου από την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για την 8η αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών.

Οι «κιτρινόμαυροι» «φωνάζουν» για πέναλτι σε χέρι στην περιοχή του «τριφυλλιού», με την Ερασιτεχνική, μάλιστα, να κάνει και σχετική ανάρτηση με το βίντεο της φάσης. Μάλιστα, τη συνόδευσε με τη λεζάντα: «Ο ορισμός του πέναλτι (που δεν δόθηκε) από την διαιτητή Αντωνίου!»